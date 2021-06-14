









Пассажиры протараненной накануне фурой маршрутки не получили тяжелых травм. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, четверо пассажиров в возрасте 36-ти, 54-х, 55-ти и 36-ти лет были доставлены в больницу после ДТП, однако от госпитализации отказались. В больнице находится водитель «ГАЗели».

Напомним, страшное ДТП случилось накануне около половины шестого вечера в Советском районе Волгограда. Грузовик«Рено Премиум» под управлением 46-летнего жителя Дагестана двигался по пр. Университетскому со стороны Ворошиловского района в сторону Кировского района. Напротив д. № 64 по пр. Университетский он протаранил стоящую впереди на запрещающий сигнал светофора маршрутку № 31К под управлением 49-летнего водителя. От удара маршрутка влетела в опору светофора и перильное ограждение и опрокинулась.

Выясняются обстоятельства ДТП, прокуратура взяла ход расследования дела на контроль.



