Экономика

ВТБ: рынок отреагирует на решение ЦБ повышением ставок по вкладам

Экономика 11.06.2021 13:41
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11.06.2021 13:41


Комментарий Максима Степочкина, начальника управления «Сбережения» ВТБ:
- Как мы и ожидали, ЦБ РФ повысил ключевую ставку на июньском заседании на 50 базисных пунктов, до 5,5%. Регулятор продолжил возврат своей денежно-кредитной политики к нейтральному уровню (ключевая ставка в диапазоне 5-6%). 
В целом, ставки по срочным депозитам имеют положительную корреляцию с динамикой ключевой ставки регулятора. Ожидаем, что в среднем рынок отреагирует на сегодняшнее решение соразмерным изменением ставок по вкладам. При этом часть кредитных организаций уже заранее заложила в свои предложения по депозитам повышение ключевой ставки. Например, ВТБ в июне повысил ставку по депозиту на срок 1,5 года и установил дополнительную надбавку по вкладу на полгода.
Приток в рублевые депозиты на рынке уже по итогам первого полугодия может составить порядка 450-460 млрд рублей – таким образом, портфель рублевых вкладов вырастет за этот период на 2,7-2,8%. Объем привлеченных средств физлиц по итогам года увеличится на 9% (с учетом эскроу-счетов), до 37 трлн рублей. 
Основным драйвером выступят сбережения в рублевом эквиваленте, по валютным сбережениям значительного изменения объема привлеченных средств мы не ожидаем. Сохранение низких ставок по валютным вкладам будет поддерживать тенденцию дедолларизации срочных портфелей, которые потеряют с начала года по июль приблизительно 3,5-3,6%.
Традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью на рынке привлечения средств физлиц. Ожидаем, что в этом году ситуация не изменится, и рост расходов населения в отпускной сезон приведет к снижению средств на рублевых счетах на 2,5-2,6%. Увеличение деловой активности на рынке банковских сберегательных продуктов можно прогнозировать начиная с сентября, и в первую очередь осенне-зимняя активность вкладчиков обеспечит рост рынка сбережений по итогам года. 
Другим немаловажным фактором остается рост рынка инвестиционных инструментов. Даже по сравнению с пиковым 2020 годом, когда граждане особенно оценили преимущества фондового рынка, мы видим, что его популярность со стороны граждан сохраняется.

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