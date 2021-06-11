Происшествия 11.06.2021 11:02
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11.06.2021 11:02
48-летний житель Саратовской области, устроивший опасные «догонялки» на федеральной трассе, станет фигурантом уголовного дела по гораздо более серьезной статье – за попытку дачи взятки полицейским. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, во время ночного патрулирования сотрудники Камышинского отдела полиции обратили внимание на автомобиль отечественного производства, переделанный в кабриолет. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Уходя от преследования, он не давал патрульному автомобилю обогнать себя, нарушал правила дорожного движения, совершая опасные манёвры. Не остановилась машина и после предупредительного выстрела в воздух. Гонка закончилась только после того, как инспектор ДПС из табельного оружия прострелил три колеса машины.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Оказалось, что у водителя срок действия прав истек еще в 2017 году. Кроме того, на машине использовались фальшивые госномера.
Мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления административных материалов, где он попытался дать автоинспектору взятку. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за коррупционное преступление, водитель положил на сиденье 6 тысяч рублей. Данный факт был задокументирован.
Материалы направлены в следственные органы, а кабриолет - на штрафстоянку.
Фото и видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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