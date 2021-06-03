Под окнами многоэтажки нашли тело молодого волгоградца











Тело 20-летнего мужчины возле дома №55 на улице Владимирской в ЖК «Комарово» обнаружили местные жители сегодня около 14.30. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина выпал с балкона на 8-ом этаже девятиэтажки и перелетел за живую изгородь, высаженную около подъезда. По словам местных жителей, квартира, в которой проживал погибший, была не заперта.

Проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили информагентству в СУ СКР по Волгоградской области.