Расследования

Житель Волгоградской области отправится в колонию за попытку изнасиловать дочь

Расследования 02.06.2021 12:25
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02.06.2021 12:25


Жителя Новоаннинского района осудили за попытку изнасилования собственной дочери - мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службу судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 36-летний осужденный жил один с тремя детьми, поскольку его бывшая жена лишена родительских прав и съехала от него.
В сентябре прошлого года мужчина, находившийся дома с детьми, попытался изнасиловать родную 13-летнюю дочь. Ему помешала соседка, которую позвал младший брат потерпевшей. Подсудимый свою вину не признал. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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