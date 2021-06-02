



Жителя Новоаннинского района осудили за попытку изнасилования собственной дочери - мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службу судов В олгоградской области Екатерина Вальковская, 36-летний осужденный жил один с тремя детьми, поскольку его бывшая жена лишена родительских прав и съехала от него.

В сентябре прошлого года мужчина, находившийся дома с детьми, попытался изнасиловать родную 13-летнюю дочь. Ему помешала соседка, которую позвал младший брат потерпевшей. Подсудимый свою вину не признал. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



