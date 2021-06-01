Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-апрель 2021 года по РСБУ составила 34,5 млрд рублей

Экономика 01.06.2021 15:02 Новости компаний
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01.06.2021 15:02 Новости компаний


По итогам первых четырех месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 34,5 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета по сравнению с 8,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Ключевые показатели банка за апрель 2021 года*:
Активы банка в апреле увеличились на 7,7%, или на 205 млрд рублей. Рост обеспечен увеличением кредитного портфеля и портфеля межбанковских кредитов.
Кредитный портфель банка до вычета резервов за апрель увеличился на 62 млрд рублей (+3,3%). Рост объема кредитов юридическим лицам за апрель 2021 года составил 46 млрд рублей (+3,5%). Кредитный портфель физических лиц увеличился на 15 млрд рублей (+2,9%).
В апреле 2021 года банк выдал 133 млрд рублей кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Объем выданных розничных кредитов в апреле 2021 года составил 33 млрд рублей, что в 3,2 раза выше, чем годом ранее.   
Совокупный объем размещенных межбанковских кредитов и обратного РЕПО за апрель увеличился на 130 млрд рублей (+96,8%). Динамика обусловлена целями управления ликвидностью.
Средства клиентов в апреле выросли на 149 млрд рублей (+7,6%) преимущественно за счет юридических лиц (рост на 134 млрд рублей, или +13,3%).
Чистая прибыль банка «Открытие» за апрель 2021 года составила 8,6 млрд рублей.
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 4 месяца 2021 года:
За 4 месяца 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 274 млрд рублей (+10,6%) до 2,9 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 217 млрд рублей (+12,9%) до 1,9 трлн рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 58% на 1 мая 2021 года (56% на 1 января 2021 года).
Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 173 млрд рублей (+14,6%) до 1,4 трлн рублей. Объем выданных за 4 месяца 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 450 млрд рублей, что на 58,1% выше, чем за аналогичный период 2020 года.
Рост розничного кредитного портфеля составил 44 млрд рублей (+8,8%) до 539 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 109 млрд рублей розничных кредитов, что на 29% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов за 4 месяца 2021 года увеличились на 203 млрд рублей (+10,6%) до 2,11 трлн рублей за счет роста средств корпоративных клиентов на 196 млрд рублей (+20,8%) до 1 137 млрд рублей. Средства физических лиц на 1 мая составили 978 млрд рублей (+0,8% с начала года). По состоянию на 1 мая 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 45,4% (39,1% на 1 января 2021).
Чистая прибыль банка по итогам 4 месяцев 2021 года составила 34,5 млрд рублей (8,9 млрд рублей годом ранее).
Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 4 месяца 2021 года составили 36,0 млрд рублей, что на 40% превышает показатель прошлого года.
Прочие доходы банка за 4 месяца 2021 года составили 26,7 млрд рублей, включая дивиденды от дочерних компаний и возмещение убытков по мировому соглашению об урегулировании споров в отношении бывших собственников ПАО БИНБАНК и АО «РОСТ БАНК».
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 63,9 млрд рублей против 35,6 млрд рублей годом ранее.
Операционные расходы за 4 месяца 2021 года остались на уровне прошлого года (22,8 млрд).
Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 23 млрд рублей (+7%) до 359 млрд рублей.
Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по сравнению с началом года значение Н1.0 остается на высоком уровне 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). Увеличение норматива Н1.0 с начала года составляет +0,02 п.п. - эффект от роста активов на +11% и увеличения прибыли за период.
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

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