В Волгограде сгоревший автомобиль подпалил соседнюю машину





ВАЗ-21099 1995 года выпуска сгорел минувшим вечером на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, пламя от горящей легковушки задело соседний автомобиль Chevrolet Aveo. У иномарки произошло оплавление лакокрасочного покрытия крышки багажника, заднего бампера и фар.

Сообщение о пожаре поступило в 20.47, прибывшие на место пожарные расчеты 20-ой пожарно-спасательной части потушили огонь в 20.56. Причиной возгорания предположительно стало нарушение правил эксплуатации транспортных средств. При пожаре никто не пострадал.

Фото: Александр Белик, ВКонтакте.