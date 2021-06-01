В Волгограде сгоревший автомобиль подпалил соседнюю машину

Происшествия 01.06.2021 09:24
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01.06.2021 09:24
ВАЗ-21099 1995 года выпуска сгорел минувшим вечером на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, пламя от горящей легковушки задело соседний автомобиль Chevrolet Aveo. У иномарки произошло оплавление лакокрасочного покрытия крышки багажника, заднего бампера и фар.
Сообщение о пожаре поступило в 20.47, прибывшие на место пожарные расчеты 20-ой пожарно-спасательной части потушили огонь в 20.56. Причиной возгорания предположительно стало нарушение правил эксплуатации транспортных средств. При пожаре никто не пострадал.
Фото: Александр Белик, ВКонтакте.
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