Экология

Стоки вместо газа: на станции аэрации в Волгограде внедряют экологичное отопление

Экология 31.05.2021 12:59
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31.05.2021 12:59


На водоочистных сооружениях на острове Голодный завершается установка автономного источника тепла, работающего на энергии горячих канализационных стоков. Новая технология заменит устаревшую газовую котельную и позволит значительно повысить энергоэффективность станции аэрации, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии  водоснабжения».
Во время отопительного сезона температура в канализации города составляет +20-22° C. За счет высокой температуры стоков будет нагреваться теплоноситель. По сути, новая установка работает как холодильник, только в обратном направлении. Технология полностью экологична и не требует никаких видов топлива, будь то газ или мазут. Тепловая насосная станция оснащена современной электроникой и может работать автономно, без обслуживающего персонала. Отказ от газового отопления снизит расходы станции аэрации уже грядущей зимой - новый источник тепла готов к сдаче в эксплуатацию.

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