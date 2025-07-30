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T2 предупреждает о распространении вредоносных программ через связку SMS и Telegram

Телеком 30.07.2025 11:14 Реклама
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30.07.2025 11:14 Реклама


Оператор выявил новый многоуровневый сценарий мошенников через связку SMS и Telegram. Схема направлена на кражу данных и массовое распространение вредоносного ПО. Злоумышленники рассылают SMS с провокационным текстом «Это твои фото?» и ссылкой, ведущей в Telegram. Цель – заставить жертву скачать вредоносный файл, который инициирует аналогичную рассылку по списку контактов абонента, и получить доступ к данным его телефона. Антифрод-платформа Т2 в месяц предотвращает более 3,6 млн подобных сообщений. 
SMS злоумышленников с текстом «Это твои фото?» создает ощущение срочности и личной угрозы, побуждая пользователя перейти по ссылке. Она ведет на Telegram-канал с публикацией, содержащей вредоносный APK-файл. После установки приложение получает доступ к данным смартфона, включая список контактов. Вредоносное ПО начинает рассылать ту же ссылку абонентам из телефонной книги, превращая устройство пользователя в канал распространения мошенничества.
Система безопасности T2 анализирует миллионы сообщений в режиме реального времени, выявляя SMS-рассылки, характерные для мошенничества, на основе многочисленных критериев и параметров трафика. Подобные SMS оператор блокирует до того, как они достигнут пользователя. В месяц Т2 предотвращает более 3,6 млн таких сообщений. Антифрод-система компании также анализирует аномальные активности SIM-карт: при обнаружении рассылки SMS с одного номера она автоматически приостанавливает отправку.
Современные схемы становятся сложнее, мошенники используют психологическое давление и доверие пользователей к знакомым номерам. Компания призывает клиентов быть бдительными: не переходить по ссылкам из подозрительных SMS, не устанавливать APK-файлы из непроверенных источников, внимательно проверять запрашиваемые приложениями права и немедленно сообщать о подозрительной активности. Для этого T2 запустила омниканальную линию для помощи абонентам, столкнувшимся с мошенниками. Клиенты оператора могут обратиться на горячую линию 611 или в чат поддержки в мобильном приложении. Там они получат консультацию, алгоритм дальнейших действий и моральную поддержку в стрессовой ситуации. 
Источник фото: Shutterstock
Автор: tete_escape
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjcx6HWW

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