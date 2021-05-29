Пять автомобилей попали в массовое ДТП в центре Волгограда

Происшествия 29.05.2021 15:43
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29.05.2021 15:43
Пять автомобилей, в том числе два фургона, попали в аварию на проспекте им. Ленина в Центральном районе Волгограда напротив остановки «Ул. Краснознаменская». Как сообщает ИА «Высота 102», «паровозиком» столкнулись Volkswagen Caravelle, Renault, Lada Granta, Hyundai Elantra и ВАЗ-2110. По данным полиции, в массовом ДТП никто не пострадал. Виновником аварии стал водитель Volkswagen, который не справился с управлением и врезался в ехавший перед ним второй фургон. Далее еще три автомобиля, следовавшие перед ним, столкнулись по цепочке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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