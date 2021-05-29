Происшествия

Пять автомобилей попали в массовое ДТП в центре Волгограда

Происшествия 29.05.2021 15:43
0
29.05.2021 15:43


Пять автомобилей, в том числе два фургона, попали в аварию на проспекте им. Ленина в Центральном районе Волгограда напротив остановки «Ул. Краснознаменская». Как сообщает ИА «Высота 102», «паровозиком» столкнулись Volkswagen Caravelle, Renault, Lada Granta, Hyundai Elantra и ВАЗ-2110. По данным полиции, в массовом ДТП никто не пострадал. Виновником аварии стал водитель Volkswagen, который не справился с управлением и врезался в ехавший перед ним второй фургон. Далее еще три автомобиля, следовавшие перед ним, столкнулись по цепочке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
29.05.2021 09:19
Происшествия 29.05.2021 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2021 12:27
Происшествия 28.05.2021 12:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 16:24
Происшествия 27.05.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 15:25
Происшествия 27.05.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 14:41
Происшествия 27.05.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 10:22
Происшествия 27.05.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.05.2021 09:48
Происшествия 27.05.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 15:09
Происшествия 26.05.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 12:06
Происшествия 26.05.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 10:51
Происшествия 26.05.2021 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 09:36
Происшествия 26.05.2021 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2021 07:54
Происшествия 26.05.2021 07:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2021 10:21
Происшествия 25.05.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2021 10:12
Происшествия 25.05.2021 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2021 10:09
Происшествия 25.05.2021 10:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:07
Фестиваль в разгаре: тысячи волгоградцев пришли в ЦПКиО ради поп-артистов и блогеровСмотреть фотографии
17:13
Где голос, Зин: волгоградские единороссы озабочены «зависшими» избирателямиСмотреть фотографии
15:43
Пять автомобилей попали в массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:28
Коронавирус унес жизни семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:20
Жара и толпы молодежи: в Волгограде начался ParkSeason FestСмотреть фотографии
12:10
Не по плану: в Волгограде рецидивисты подожгли вскрываемый банкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Цистерну с бензином потушили пожарные в ходе учений в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
Тепло, возможен дождь: волгоградцам пообещали комфортные выходныеСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде сгорел старый автобусСмотреть фотографии
08:35
Больше, чем у губернатора: руководство Волгоградской области отчиталось о доходахСмотреть фотографии
19:42
Зампредседателя облкомказачества Волгоградской области подозревают в служебном подлогеСмотреть фотографии
19:04
Жители южных районов Волгограда остались без воды из-за аварии на электросетяхСмотреть фотографии
17:43
Глава Волгограда и его заместители обнародовали свои доходыСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде задержали поставщиков раков-"нелегалов" в Москву (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:39
В мэрии Волгограда прокомментировали конкурс самых ужасных туалетовСмотреть фотографии
15:29
Жительница Волгоградской области ради своей свадьбы обобрала двух пенсионеровСмотреть фотографии
14:38
«Как всегда, у Чекистов»: в Волгограде отметили день пограничникаСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде бухгалтера-воровку из "Метроэлектротранса" отправили в колониюСмотреть фотографии
14:07
Волгоградцам рассказали как защитить себя от меланомыСмотреть фотографии
13:50
Сенатор от Волгоградской области Горняков «слил» списки для голосования на праймеризСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
В Волгограде задержали аптечного разбойникаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Туалеты двух волгоградских школ соревнуются за титул самых ужасныхСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области 36-летняя женщина умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
12:36
Назначен новый главный тренер волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
12:27
Волгоградцы требуют найти и обезвредить «неадеквата с ружьем»Смотреть фотографии
12:00
Работники предприятий группы компаний «НИКОХИМ» принимают профессиональные награды и поздравления ко Дню химикаСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области наркоторговца осудили на 12 лет за марихуану для домашних курСмотреть фотографии
11:41
На Центральной набережной Волгограда ночью из-под земли забили фонтаныСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгограде выясняют обстоятельства таинственной гибели мужчины и девушки на оптовой базеСмотреть фотографии
10:44
Волгоградские врачи рассказали о состоянии отравившихся девочекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 