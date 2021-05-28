В Волгограде задержали аптечного разбойника

Расследования 28.05.2021 13:37
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28.05.2021 13:37
В Волгограде задержан разбойник по подозрению в совершении серии нападений на аптеки. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД России по Волгоградской области, одно из преступлений было совершено еще в марте. 37-летний житель мужчина, зайдя в аптеку под видом обычного посетителя, неожиданно направил на фармацевта предмет, похожий на пистолет, после чего потребовал деньги. Женщине пришлось отдать ему всю выручку. После преступления мужчина уехал из региона, но по возвращении был задержан оперативниками. Установлено, что он причастен в нападении и на другие аптеки Красноармейского района. Разбойник заключен под стражу.
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