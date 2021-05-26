Происшествия 26.05.2021 15:09
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26.05.2021 15:09
В станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области задержан 28-летний местный житель за стрельбу в соседа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный Главк МВД, уголовное дело пока не возбуждено — проводится судебно-медицинская экспертиза для оценки тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая. Двое соседей - ровесники - устроили застолье со спиртным в доме у подозреваемого. В какой-то момент началась словесная перепалка, и хозяин выставил гостя из дома, не желая раздувать конфликт. Однако сосед был настроен воинственно и через некоторое время вернулся с ножом, начал ломиться в дверь, разбил окна и угрожать мужчине. Началась потасовка — хозяин дома выхватил зарегистрированный травматический пистолет, произвел предупредительный выстрел, затем выстрелил шесть раз в оппонента и ударил его по голове. Осознав, чем закончилась драка, домой вызвали скорую, которая увезла пострадавшего в больницу с огнестрельными ранениями тела и травмой головы. О травмах криминального характера врачи сообщили в полицию.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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