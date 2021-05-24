Экономика

Волгоградской промышленности не хватает фрезеровщиков, кузнецов и токарей

Экономика 24.05.2021 20:11
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24.05.2021 20:11


На 42-х промышленных предприятиях Волгоградской области открыто 1596 вакантных мест, в том числе 1350 — по рабочим специальностям, еще 246 — для служащих и инженеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете труда и занятости населения, средняя зарплата рабочих на вакантных местах составляет 26 тысяч рублей, инженерно-технических работников — 30,6 тысяч рублей.
Впрочем, здесь речь идет именно о средней зарплате. Картина по конкретным профессиям выглядит гораздо оптимистичнее. Так, фрезеровщику на подшипниковом заводе в Волжском готовы предложить 47,5 тысяч рублей, кузнецу-штамповщику на заводе «Кузница» в Камышине — 45 тысяч рублей. На заводе «Волгабас» инженеру-конструктору будут платить 40 тысяч рублей, а токарю на Камышинском крановом заводе — 30 тысяч рублей.
Больше всего рабочих и инженеров требуется в Волгограде — здесь в кадрах остро нуждаются 16 предприятий. Еще 11 заводов, где ждут новых работников, расположены в Волжском, 6 — в Камышине, 3 — в Михайловке. Сильнее всего от нехватки рабочих рук страдает сфера производства машин и оборудования, в которой представлено 722 рабочих места. На втором месте идет выпуск неметаллической минеральной продукции — 172 вакансии, на третьем — производство химических веществ и продуктов — 123 места. Производителям пищевых продуктов не хватает 106 работников, предприятиям по выпуску готовых метизов нужны 103 специалиста.

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