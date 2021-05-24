Расследования 24.05.2021 17:56
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24.05.2021 17:56
Бывшая глава Бахтияровского сельского поселения Ленинского района Елена Жевалкина обвиняется в фальсификации административного протокола о нарушении гражданином масочного режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, вину в преступлениях, предусмотренных уголовными статьями о служебном подлоге и фальсификации доказательств, женщина признала.
Следствие установило, что 18 декабря прошлого года Елена Жевалкина проводила рейд по выявлению граждан, которые не соблюдали масочный режим в общественных местах. Несколько часов непрерывных поисков не увенчались успехом. Тогда она умышленно составила фиктивный протокол об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в отношении одного из жителей Бахтияровки. Для этого у Елены Жевалкиной были на руках паспортные данные мужчины. Сам гражданин в тот момент находился за пределами Волгоградской области, о чем прекрасно знала экс-глава.
В пустом бланке женщина лично заполнила все графы, указав, что 18 декабря 2020 года мужчина находился в одном из магазинов Бахтияровки без средств индивидуальной защиты. Также она внесла пояснения от лица пострадавшего, после чего фиктивный документ был подписан и отправлен в Ленинский районный суд Волгоградской области. Однако хитроумной идее экс-главы не суждено было остаться незамеченной. При рассмотрении административного правонарушения райсуд установил, что гражданин в указанный в протоколе день находился в Московской области на заработках. Производство по данному делу было прекращено и возбуждено новое, но уже в отношении Елены Жевалкиной. Сейчас дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Между тем, накануне жители Бахтияровки проголосовали на местных выборах за нового главу. Им стал 42-летний самовыдвиженец Вячеслав Кужаков, пенсионер МВД и сторонник партии «Единая Россия».
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