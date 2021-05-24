Происшествия

Смертельное препятствие: под Волгоградом разбился водитель мотороллера

Происшествия 24.05.2021 10:23
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24.05.2021 10:23


Водитель мотороллера «Турист» погиб в результате ДТП в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Главке МВД,  смертельная авария произошла накануне рано утром на грунтовой дороге по ул. Ленина в селе Луговая Пролейка. 49-летний мужчина за рулем мотороллера перестроился на обочину, после чего наехал на препятствие и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте. 

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