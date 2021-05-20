Расследования 20.05.2021 12:30
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20.05.2021 12:30
Дзержинский районный суд отправил рецидивиста-насильника в исправительную колонию строгого режима на пять с половиной лет за двойное неудачное изнасилование. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, преступник признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование). В ходе разбирательства было установлено, что ранним утром 31 июля прошлого года на ул. Новодвинской в Дзержинском районе 31-летний волгоградец напал на молодую женщину. Но пострадавшая оказалась не из робкого десятка, дала ему отпор и смогла убежать. После первой неудачи мужчина решил, что свое грязное дельце нужно доделать до конца. Спустя полчаса на той же улице его новой целью стала 72-летняя пенсионерка, на которую он и напал. Однако случайный прохожий спас женщину и смог задержать негодяя, вызвав полицию. Известно, что мужчина уже был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков.
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