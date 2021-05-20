Скорая помощь за два дня докатала волгоградскую пенсионерку до комы (ВИДЕО)











87-летняя Марина Максимовна Сапрыкина, жительница Волгограда, впала в кому после срочной операции, которую ей накануне провели в железнодорожной больнице. Этому предшествовали драматические и странные события, которые повергли в шок ее родных. «Бабушке, которая проживает в одном из домов на ул. КИМ в Ворошиловском районе Волгограда, стало плохо 18 мая. У нее было давление 80 на 60. Ее дочь, наша мама, вызвала скорую помощь. Приехала неотложка, бабушку повезли в волгоградскую клиническую больницу №3 в Ворошиловском районе. Туда с ней доехала наша мама. Но бабушку не стали там госпитализировать. Повезли ее в инфекционную больницу в Волжском. Мы удивились сначала, но потом подумали, что это, может, было связано с ее отравлением, которое у нее было на прошлой неделе. Во всяком случае, были такие признаки. Но и в инфекционную больницу ее не положили», - рассказали внуки Марины Максимовны Александр и Юрий.





Марину Максимовну привезли на скорой помощи снова в Волгоград. И, по словам ее родственников, выгрузили в корпусе все той же волгоградской клинической больницы №3, только на ул. Советской, 47. «Хорошо, у бабушки был с собой сотовый телефон. Она нам позвонила, чтобы мы ее забрали домой. Мы помчались в больницу. Бабушка там сидела на стульчике, у нее было такое же плохое состояние, в котором ее скорая и забирала. По нашей просьбе один из медработников померила ей давление, мы все записали на телефон. Давление было 90 на 60. Мы ее забрали домой. Но дома в этот вечер снова вызвали скорую. Приехавшие врачи сказали нам, что могут забрать ее в больницу №25. Но предупредили, что, если ничего не найдут у нее, мы будем забирать ее сами оттуда. Мы отказались, думали, опять ее там оставят», - рассказывают внуки женщины.





Однако на следующий день, 19 мая, утром снова пришлось вызывать скорую. «Ей стало совсем плохо, рука отказала. Мы думали, не дай Бог, инсульт. Ее сначала хотели госпитализировать в больницу №25, однако на полпути скорая развернулась и поехала в железнодорожную больницу. Бабушка попала в реанимацию, ей сделали срочную операцию. Оказалось, у нее лопнул желчный пузырь. Но после операции она впала в кому. Видно, это произошло как раз тогда, когда она почувствовала себя плохо. Но бабушку возили то в одну больницу, то в другую, нигде ее не принимали», - негодуют родные пенсионерки.

Почему женщину вовремя не госпитализировали, остается непонятным. «В инфекционной больнице в Волжском она даже сдавала какие-то анализы. Может, ее проверяли на коронавирус, мы не знаем. В больницу №3, по ее словам, ее не положили, потому что вроде бы мест не было. Ей предложили лечь на плановую госпитализацию сегодня, 20 мая, но теперь в этом нет никакого смысла. Жизнь нашей бабушки под угрозой. Мы уверены, что, если бы ее сразу положили в больницу, а не гоняли по двум городам, этого бы ничего не случилось», - считают родные Марины Максимовны.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой прокомментировать произошедшее. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

Видеосъемка от 19 мая в холле корпуса Волгоградской клинической больницы №3 на ул. Советской, 47.



