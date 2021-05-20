Расследования

В Волгограде вынесли приговор водителю BMW за нападение на полицейских с металлическим прутом

Расследования 20.05.2021 10:17
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20.05.2021 10:17


К 4 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде 35-летний Левон Оганесян за нападение на полицейских с металлическим прутом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранта уголовного дела суд Дзержинского района Волгограда признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей, в том числе опасного для жизни и здоровья (ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ).
Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции. 

Следствием и судом установлено, что 21 ноября 2020 года примерно в 14:30 двое инспекторов ДПС, двигаясь на служебном автомобиле по улице Ангарская в Волгограде, заметили в потоке машин старенький автомобиль BMW красного цвета, который ехал во встречном направлении. Водитель вел себя агрессивно на дороге, чем привлек внимание полиции. Сотрудник ДПС жезлом указал водителю на необходимость остановки, но мужчина на законные требования не отреагировал и продолжил движение, в связи с чем полицейские стали его преследовать на патрульной машине. Рядом с домом №9А по ул.Голубинской водитель BMW был вынужден остановиться из-за пробки. Увидев приближающихся к машине полицейских, мужчина выскочил из салона с металлическим прутом и нанес одному из сотрудников ДПС несколько ударов по голове и различным частям тела. В результате чего полицейский получил сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины и гематомы. Его сослуживец, пытаясь остановить злоумышленника, который также замахнулся на него арматурой, произвел несколько выстрелов из табельного оружия по ногам нападавшего.
Вину в совершении преступления Оганесян признал частично.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

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