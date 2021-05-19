Банк «Открытие» и ПИК запустили новую ипотечную программу

Экономика 19.05.2021 17:11 Новости компаний
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19.05.2021 17:11 Новости компаний
В рамках партнерской программы, процентная ставка составляет 6% годовых в течение первых 12 месяцев с даты фактического предоставления кредита, далее — 8% годовых, сообщила иА «Высота 102» пресс-служба банка.
Предложение распространяется на кредиты размером до 50 млн рублей для покупки квартир ПИК. Максимальный срок — 30 лет, первоначальный взнос — от 0%.
«Мы постоянно работаем с нашими партнерами-застройщиками над новыми программами, которые предоставляют возможность нашим клиентам приобрести квартиру на максимально выгодных условиях , — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие». — Уверены, что программа с ПИК, благодаря выгодной процентной ставке, увеличенной сумме кредита и отсутствию первоначального взноса, сделает мечту о собственном жилье ближе для еще большего числа семей».
Банк «Открытие» входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков России.
Более подробно ознакомиться с условиями программы, ассортиментом квартир, на которые она распространяется, и оформить ипотечный кредит можно на сайте ПИК.
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