Банк «Открытие» и ПИК запустили новую ипотечную программу





В рамках партнерской программы, процентная ставка составляет 6% годовых в течение первых 12 месяцев с даты фактического предоставления кредита, далее — 8% годовых, сообщила иА «Высота 102» пресс-служба банка.

Предложение распространяется на кредиты размером до 50 млн рублей для покупки квартир ПИК. Максимальный срок — 30 лет, первоначальный взнос — от 0%.

«Мы постоянно работаем с нашими партнерами-застройщиками над новыми программами, которые предоставляют возможность нашим клиентам приобрести квартиру на максимально выгодных условиях , — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие». — Уверены, что программа с ПИК, благодаря выгодной процентной ставке, увеличенной сумме кредита и отсутствию первоначального взноса, сделает мечту о собственном жилье ближе для еще большего числа семей».

Банк «Открытие» входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков России.

Более подробно ознакомиться с условиями программы, ассортиментом квартир, на которые она распространяется, и оформить ипотечный кредит можно на сайте ПИК.



