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В Волгограде увековечат память первого губернатора

Общество 18.05.2021 17:51
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18.05.2021 17:51


Мемориальную доску в честь Почетного гражданина города-героя Волгограда Ивана Петровича Шабунина установят на фасаде дома №2 по улице Чуйкова. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Памятная табличка будет размещена на доме, в котором Иван Петрович жил с 1976 по 2000 годы. С инициативой об увековечении памяти главы администрации Волгоградской области в 2020 году в специальную комиссию обратилась Волгоградская городская организация Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, и администрация Центрального района.
Справка. 
Иван Шабунин родился 9 октября 1935 года в городе Новоаннинский Волгоградской области. Получил высшее образование в Волгоградском сельскохозяйственном институте. Кандидат экономических наук. Прошел трудовой путь от зоотехника-селекционера до председателя исполкома Волгоградского областного Совета. 
4 сентября 1991 года назначен главой администрации Волгоградской области, пребывал на этом посту до 1996 года. 
В декабре 1993 года был избран депутатом Совета Федерации, являлся членом Комитета по делам Содружества Независимых Государств. После реформы Совета Федерации в 1996 году вошёл в его состав как глава субъекта Федерации, став членом Комитета по аграрной политике.
В 1996 году состоялись первые в истории Волгоградской области выборы главы администрации области, которые Шабунин проиграл Николаю Максюте. 
При участии Шабунина были построены НПГ "Сады Придонья", автобусный завод "Волжанин", Волгоградский кардиологический центр. Иван Петрович являлся инициатором надбавок к заработной плате профессорско-преподавательского состава вузов города, именных стипендий для студентов. С именем Шабунина связан расцвет волгоградского спорта, побед на Олимпийских играх и чемпионатах мира, подъем футбольной команды "Ротор". Иван Шабунин награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть". В 2005 году Ивану Шабунину присвоено Звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда"  за большой вклад в развитие города-героя, укрепление его авторитета в стране и мире и особые заслуги в области общественной и государственной деятельности.
Умер 20 сентября 2006 года после продолжительной болезни. Похоронен в Волгограде на кладбище Дзержинского района. 

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