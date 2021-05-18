Экономика

Поволжский банк СберБанка увеличил объем вкладов онлайн в I квартале 2021 года

Экономика 18.05.2021 10:34 Новости компаний
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18.05.2021 10:34 Новости компаний


В I квартале 2021 года в Поволжском банке СберБанка на 14% увеличился объем вкладов, открытых онлайн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, наиболее популярным в I квартале текущего года стал вклад «Сохраняй», а среди промо-вкладов чаще всего клиенты Поволжского банка СберБанка отдавали предпочтение вкладу «Дополнительный процент» сроком на 6 месяцев. Данные вклады можно открыть как онлайн, так и в офисе СберБанка.
Напомним, что с 7 мая 2021 года СберБанк продлил действие вклада«Дополнительный процент» до 30 июня 2021 года. Также в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запустил новый вклад «Вклад в Победу», который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий. Данный вклад можно открыть с 7 по 21 мая в СберБанк Онлайн на срок 5,12,18,24 и 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.
1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк в свою очередь удвоит отчисления клиентов в фонд «Память поколений» за счет собственных средств.
Поволжский банк СберБанка работает на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

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