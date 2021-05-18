Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Волгограде





СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла аптеку-хаб в Волгограде. В хабе представлено более 12 000 лекарств и товаров для здоровья, в дальнейшем ассортимент будет расширен до 18 000 наименований. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба.

На торжественном открытии хаба присутствовали: председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова; заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Виолетта Калмыкова;управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Евгений Воеводин; директор хаба Дмитрий Калинин.





Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Волгограда станет доступен широкий ассортимент лекарств, включая редкие и дефицитные препараты. Компания планирует активное развитие в регионе. В 2021 году будет открыт один хаб в Волжском, до конца 2022 года будут открыты два хаба в Волгограде, а также два хаба в других городах Волгоградской области.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Волгограде – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Белгороде, Иванове, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Курске, Тамбове, Воронеже, Орле, Пятигорске, Ярославле и Ульяновске, в 2020 году – в Казани.





В СБЕР ЕАПТЕКЕ помимо лекарств и витаминов представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. На дом доставляют любые лекарства, кроме тех, что отпускаются по рецепту и спиртосодержащих. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в СБЕР ЕАПТЕКЕ. До конца 2021 года СБЕР ЕАПТЕКА планирует подключить к сервису более 100 партнерских аптек в городе и области, из которых также можно будет забирать заказы.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ сопровождалось благотворительной акцией. Компания передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных Волгоградского областного общественного благотворительного фонда «Дети в беде», который оказывает помощь детям-инвалидам и их семьям.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«СБЕР ЕАПТЕКА продолжает развитие в регионах. Мы рады открывать новые точки в больших городах и создавать возможность для миллионов людей заказывать и получать необходимые им товары и лекарства не выходя из дома. И мы благодарны администрации Волгоградской области за поддержку».

Галина Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области:

«Сегодня интернет-покупки уже не просто удобный формат взаимодействия покупателей и продавцов. В период пандемии его актуальность возросла в разы.Возможность купить продукты, одежду, заказать необходимые лекарства не выходя из дома, сыграло важную роль в охране здоровья и даже жизни наших людей. Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ – хаба лекарственных препаратов – это еще один шаг в сторону цифровизации в Волгоградской области, направленной на повышение качества жизни людей, на решение задач социально-экономического развития региона».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:

«Проекты в области здоровья и медицины всегда в приоритете, ведь здоровье – главная ценность для каждого человека.Для жителей нашего городаСБЕР ЕАПТЕКА расширит возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. Открытие хаба в Волгограде поможет также значительно улучшить доступность лекарств, ведь теперь горожане смогут заказать большинство необходимых лекарств с доставкой в удобное для себя время и место».

Аптека-хаб в Волгограде работает по адресу: ул. им. Землячки, 40. Расположение в центре города позволяет выстроить эффективную логистику доставки заказов и делает самовывоз удобным для жителей города.

Площадь хаба 500 кв. м, из них 30 кв. м занимает торговый зал, и 300 кв. м отведено под хранение товаров. На сегодняшний день в хабе семнадцать сотрудников: заведующий, два фармацевта, восемь комплектовщиков и шесть курьеров. По мере роста количества заказов СБЕР ЕАПТЕКА планирует расширять штат за счет привлечения новых сотрудников. Хаб рассчитан на обработку около 1000 заказов в день. Курьеры доставляют заказы на автомобилях. Летом возможна доставка с использованием экотранспорта: электрокаров, велосипедов и самокатов.



