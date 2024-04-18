Чудес не бывает: волгоградцев шокировали новые ценники на АЗС

Цены на бензин в Волгоградской области снова устремились ввысь. Это случилось после достаточно длительного периода «заморозки», когда ценники на АЗС, если и росли, то не так заметно что вызывало удивление у автомобилистов. Но за последнюю неделю ситуация изменилась не в сторону потребителей. По данным Росстата, передает V102.RU, средняя стоимость автомобильного топлива в регионе за несколько дней выросла сразу на 24 копейки. На 23 копейки, в частности, подорожал АИ-92 – до 51,44 рубля. АИ-95 прибавил в цене 23 копейки – до 57,18 рубля.