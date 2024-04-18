Экономика

Чудес не бывает: волгоградцев шокировали новые ценники на АЗС

Экономика 18.04.2024 08:37
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18.04.2024 08:37


Цены на бензин в Волгоградской области снова устремились ввысь. Это случилось после достаточно длительного периода «заморозки», когда ценники на АЗС, если и росли, то не так заметно что вызывало удивление у автомобилистов. Но за последнюю неделю ситуация изменилась не в сторону потребителей. По данным Росстата, передает V102.RU, средняя стоимость автомобильного топлива в регионе за несколько дней выросла сразу на 24 копейки. На 23 копейки, в частности, подорожал АИ-92 – до 51,44 рубля. АИ-95 прибавил в цене 23 копейки – до 57,18 рубля.
Выросли даже цены на АИ-98, которые стояли «намертво» несколько недель. Элитная марка бензина стала обходиться дороже волгоградцам аж на 30 копеек. Не отстала от других видов автомобильного топлива и солярка. За неделю ее стоимость выросла на 21 копейку. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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