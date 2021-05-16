Расследования

Скандальное дело о ликвидации свалок в Волгоградской области «запахло» птичьим пометом

Расследования 16.05.2021 13:02
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16.05.2021 13:02


Волгоградский облсуд оставил в силе решение Среднеахтубинского районного суда о признании незаконным приказа управления Росприроднадзора о методе утилизации отходов с 18 ликвидированных свалок в Сренеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с административным иском к управлению Росприроднадзора, которое на тот момент возглавлял Сергей Васильев,  обратилась Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. В деле фигурировали и другие заинтересованные лица – подрядчик ООО «Гринлайт», облкомприроды, администрация Среднеахтубинского района, ГКУ «ДВС». Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, проведенные Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с УФСБ.
Так, выяснилось, что изначально заключением государственной экологической экспертизы предполагался вывоз отходов с 18 ликвидируемых свалок на лицензированный мусорный полигон. На основании этого был заключен контракт с ООО «Гринлайт» на ликвидацию свалок на сумму более 269 миллионов рублей. Однако в ноябре 2018 года администрация Среднеахтубинского района попросила скорректировать проект. В корректируемой документации свалочные массы должны были вывозиться уже не на лицензированный объект утилизации, обезвреживания, а на ликвидируемый карьер несанкционированного размещения промышленных отходов в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области, с последующей рекультивацией его территории по методу, разработанному одним из волгоградских вузов. Речь шла о карьере, расположенным рядом с хутором Заяр в Красном сельском поселении, куда ранее свозились отходы от деятельности птицефабрики. По некоторым данным, площадь карьера составляет около 16 га, а глубина отходов - более 9 метров, причем два из них приходится на птичий помет.  
В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре посчитали, что принятый в проекте способ рекультивации карьера противоречит федеральному законодательству в области охраны окружающей среды. Данный карьер не является объектом размещения отходов, не состоит в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов), его рекультивация с использованием отходов запрещена. По сути, огромную площадку, загаженную птичьим пометом, предполагалось засыпать другими отходами. При этом необходимые работы по оборудованию такого полигона не были выполнены. Так, в прокуратуре выяснили, что в процессе эксплуатации несанкционированного карьера образуется биогаз, в состав которого входят: метан, толуол, ксилол, углерода оксид азота диоксид, формальдегид, ангидрин сернистый, сероводород. Основной процент содержания приходится на метан – горючий газ. Однако системы газоотвода на карьере не были оборудованы. А для мониторинга подземных вод и контроля работы противофильтрационного экрана на территории участка рекультивации отсутствовали наблюдательные скважины. Кроме того, согласно проектной документации, в состав отходов производства и потребления и техногенного грунта входят материалы (тара, отходы минеральных масел, древесина и её опилки, бумага, картон, упаковочные полимерные материалы), в составе которых есть полезные компоненты, запрещённые к захоронению соответствующим распоряжением Правительства РФ.
В прокуратуре настаивали, что оборудование противофильтрационного экрана на дне карьера является одним из элементов строительства объекта размещения отходов и оно должно было пройти государственную экспертизу проектной документации. После чего необходимо было получить разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию данного оборудования. Однако ничего из вышеперечисленного сделано не было. 
Интересно, что представители управления Росприродназора, где, как известно, сменилось руководство, иск признали в полном объеме. И согласились с тем, что, по сути, незаконным приказом, подписанным Сергеем Васильевым, в Волго-Ахтубинской пойме был создан новый объект, несущий угрозу окружающей среде. А вот представители администрации Среднеахтубинского района были категорически не согласны с такой оценкой. В частности, районные чиновники уверяли, что, засыпав кладбище птичьих отходов, действовали во благо жителей Красного сельского поселения и даже получали от них благодарности за то, что воздух в округе стал чище. В компании «Гринлайт» и комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области также утверждали, что положительная государственная экспертиза была получена в рамках закона. 
Однако районный суд, исследовав все доказательства по данному иску, признал законными требования Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. И признал незаконным приказ Росприроднадзора. Что теперь будет с уже засыпанным не по правилам карьером, неизвестно. 
Напомним, сейчас руководство компании «Гринлайт», а также бывший директор ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» являются фигурантами уголовного дела, связанного с ликвидацией свалок в Среднеахтубинском районе, а также с расчисткой водоемов в регионе. 
На фото: бывший руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев. 

 

 


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