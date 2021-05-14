Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в Волгограде

Происшествия 14.05.2021 10:23
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14.05.2021 10:23
Два пешехода пострадали в Волгограде в результате наезда автомобиля "Skoda Octavia" в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №23 на проспекте Металлургов.
По предварительной информации, 42-летний мужчина за рулем автомобиля " Skoda", уходя от столкновения с попутной машиной "Hyundai Trajet", водитель которой совершил экстренное торможение перед пешеходным переходом, совершил наезд на двух 20-летних девушек, внезапно выбежавших из-за иномарки. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавших девушек доставили в больницу.
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