Происшествия 14.05.2021 09:55
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14.05.2021 09:55
Задержан водитель, по вине которого 11-летний ребенок попал в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 18-52 час. 36-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «Хэнде Акцент», двигаясь в р.п. Городище со стороны автодороги М6 «Каспий» в сторону ул.Фрунзе, совершил столкновение с квадроциклом. Квадроциклом управлял 11-летний подросток, который в это время совершал разворот. Автомобилист с места происшествия скрылся, но от ответственности уйти ему не удалось. Проводится проверка обстоятельств ДТП.
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