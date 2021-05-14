Происшествия

Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенком

Происшествия 14.05.2021 09:55
0
14.05.2021 09:55


Задержан водитель, по вине которого 11-летний ребенок попал в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 18-52 час. 36-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «Хэнде Акцент», двигаясь в р.п. Городище со стороны автодороги М6 «Каспий» в сторону ул.Фрунзе, совершил столкновение с квадроциклом. Квадроциклом управлял 11-летний подросток, который в это время совершал разворот. Автомобилист с места происшествия скрылся, но от ответственности уйти ему не удалось. Проводится проверка обстоятельств ДТП.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
14.05.2021 10:23
Происшествия 14.05.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 16:13
Происшествия 13.05.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 15:41
Происшествия 13.05.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 14:07
Происшествия 13.05.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 12:57
Происшествия 13.05.2021 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 09:46
Происшествия 13.05.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 09:28
Происшествия 13.05.2021 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 09:11
Происшествия 13.05.2021 09:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2021 16:31
Происшествия 12.05.2021 16:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2021 11:30
Происшествия 12.05.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2021 12:38
Происшествия 11.05.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2021 10:58
Происшествия 11.05.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.05.2021 13:17
Происшествия 10.05.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.05.2021 09:52
Происшествия 10.05.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.05.2021 22:20
Происшествия 09.05.2021 22:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:57
Фермера в Волгоградской области осудили за наркоогородСмотреть фотографии
11:34
Депутатам регионов Юга России показали современное производство химических продуктов на основе природного минерала бишофитСмотреть фотографии
11:34
Семье ребенка-инвалида в Волжском предоставили квартиру по иску прокуратурыСмотреть фотографии
11:05
180 дней до 180-летия: юбилейные мероприятия Сбербанка пройдут с клиентами и для клиентовСмотреть фотографии
10:53
Волгоградское УФАС нашло новые «странности» в отношениях «Метроэлектротранса» и арендодателяСмотреть фотографии
10:47
Главу района в Волгоградской области поймали на махинациях с землейСмотреть фотографии
10:23
Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
В Волжском соседи спасли пенсионерку от истощенияСмотреть фотографии
10:01
Билайн удвоил темпы развития сети в регионахСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 83-летнего инвалида освободили от выплаты 130 тысяч рублей на ремонт соседямСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенкомСмотреть фотографии
09:18
Законы привлекательности ЖК «Волго-Дон»Смотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области назвали самый проблемный город для поиска работыСмотреть фотографии
08:10
ПСБ открыл офис нового формата в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
В ФНС России объяснили высокие показатели по сбору налогов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде остановили «бесчинства» измотавших семью пенсионеров коллекторовСмотреть фотографии
19:00
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связьСмотреть фотографии
17:46
Чтобы не было так больно: в Волгоградской области подешевели некоторые лекарстваСмотреть фотографии
17:06
«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недельСмотреть фотографии
16:35
Депутаты Волгоградской облдумы хлопочут еще об одной обязательной прививке для детейСмотреть фотографии
16:13
Водитель "Audi Q7" протаранил дерево, забор и три иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области в «Путину» рыбу изымают килограммамиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде и Волжском откроются новые сосудистые центрыСмотреть фотографии
14:07
Волгоградцу выстрелили в лицо из газового пистолета в очереди на автомойкуСмотреть фотографии
13:48
Жительница Волгоградской области умерла после общения с зараженным ковидом родственникомСмотреть фотографии
13:23
«Ростелеком» назвал победителей ежегодной Национальной премии «Бизнес как искусство»Смотреть фотографии
12:57
Неблагодарный волгоградец выкрал щенков у заводчицыСмотреть фотографии
12:46
Асфальт в центре Волгограда обвалился из-за проржавевших балокСмотреть фотографии
12:38
В Роспотребнадзоре Волгоградской области предупредили о реакции на вакцину от коронавирусаСмотреть фотографии
12:09
Главные врачи волгоградских больниц раскрыли свои зарплатыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 