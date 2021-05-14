ПСБ открыл офис нового формата в центре Волгограда

Экономика 14.05.2021 08:10 Новости компаний
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14.05.2021 08:10 Новости компаний
ПСБ открыл в самом центре Волгограда новый офис в уникальном для банка в этом регионе формате — в нем одновременно представлены сразу все ключевые направления работы с разными категориями клиентов, сосредоточен максимум банковских услуг. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Официальная церемония открытия состоялась при участии вице-президента – директора департамента сети ПСБ Дмитрия Макеева, управляющего Южным филиалом банка Розы Фискиной и главы Волгограда Виталия Лихачева.
«Стратегия развития региональной сети ПСБ направлена на формирование в одной точке удобного банковского обслуживания для всех наших клиентов, и новый волгоградский офис работает по принципу «единого окна» — здесь находится и ипотечный центр, и клиентские зоны для частных лиц, корпоративных клиентов, предпринимателей, премиальных клиентов Orange Premium Club и Private banking», — сообщил на торжественном открытии Вице-президент – директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев.
«Волгоград — один из самых протяженных городов страны, его длина составляет около 60 км. И поэтому именно в центре города мы открыли офис с максимальным количеством доступных для любых клиентов операций, чтобы за одно посещение можно было решить любые финансовые вопросы, затратив минимум времени», — отметила управляющая Южным филиалом банка Роза Фискина.
Универсальный офис «Центральный» ПСБ находится на проспекте им. В.И.Ленина, д. 20. График работы нового офиса с банкоматной зоной 24/7 - с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 15 часов.
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