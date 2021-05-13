Экономика

Клиенты банка «Открытие» получат первую выплату по стратегии ИСЖ «Квартальный купон 2.0» от «Росгосстрах Жизнь»

Экономика 13.05.2021 16:21 Новости компаний
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13.05.2021 16:21 Новости компаний


Клиенты банка «Открытие», которые оформили ИСЖ «Квартальный купон 2.0» в феврале 2021 года, получат выплату в первую же купонную дату наблюдения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
19 апреля 2021 года прошла успешная купонная проверка в продукте ИСЖ «Квартальный купон 2.0» от «Росгосстрах Жизнь». Клиенты банка «Открытие», которые оформляли договор в феврале 2021 года с датой инвестирования 18 марта 2021 года, получат купонные выплаты.
Выплаты получат почти 200 клиентов банка «Открытие», максимальная ставка купона в рублях за три месяца – 2,5%, в долларах – 0, 825%.
В стратегию ИСЖ «Квартальный купон 2.0» входят бумаги компании Moderna (эта биотех-компания создала вакцину от COVID-19, признанную недавно Всемирным конгрессом вакцин самой эффективной), Unilever – (продукты питания и средства гигиены нужны всегда, особенно в эпоху кризисов, пандемий и самоизоляции), Ericsson (одна из самых интересных телеком-компаний на рынке, которая строит сети 5G для быстрого интернета на удаленке), Twitter (эта соцсеть внезапно снова стала актуальной и быстрее других восстанавливается от кризиса), а также «Норильский никель», потому что он быстрее конкурентов смог справиться с кризисом.
Акции в корзине стратегии ИСЖ «Квартальный купон 2.0» за прошедший квартал показали хорошую динамику. Так, например, Moderna прибавила в цене более 14% за период наблюдения, а бумаги «Норникеля» - почти 8%.
«Для многих акций из стратегии «Квартальный купон 2.0» год начался достаточно успешно. Несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынках и на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, и в целом из-за неопределенности, достаточно четко прослеживается движение вверх. Общий умеренный позитив и некоторые локальные успехи позволили компаниям продемонстрировать положительную динамику, которая позволила нам выполнить инвестиционное условие и начислить купон», – говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.

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