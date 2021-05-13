Экс-мэра Волжского отправили на два года в колонию за смертельное ДТП





Бывшая мэр города Волжского Марина Афанасьева и ее адвокат не смогли добиться условного наказания за ДТП, в котором погибли две подруги бывшей чиновницы. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Старший помощник прокурора области Оксана Черединина пояснила, что Афанасьева и ее защитник обжаловали приговор. Они просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Однако надзорное ведомство с этим требованием не согласилось.

Напомним, 1 марта Быковский районный суд приговорил Марину Афанасьеву к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск одной из потерпевших сторон в размере 800 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Кроме того, бывший мэр Волжского лишена прав управления транспортными средствами на два года. Марина Афанасьева признала свою вину и на суде просила не лишать ее свободы. Прокурор при этом настаивал на четырех годах лишения свободы в колонии-поселении.

Страшное ДТП, в котором погибли две женщины, произошло 23 октября 2019 года на трассе трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Автомобиль "Фольксваген Тигуан", за рулем которого находилась бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана "Дубрава" Любовь Федорова и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского, с которыми Марина Афанасьева ехала за грибами. Афанасьева получила травмы и была госпитализирована.



