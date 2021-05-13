В Сбербанке рассказали о росте спроса на ипотеку на дачные дома

Экономика 13.05.2021 09:24 Новости компаний
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13.05.2021 09:24 Новости компаний
По данным сервиса «ДомКлик», за январь-апрель 2021 года Сбербанк оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период прошлого года: свыше 2,5 тыс. против 724. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба.
«За время пандемии мы наблюдаем увеличение спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Рост достаточно большой — в 3,5 раза. Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1,8 млрд рублей. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии всё чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу», – отметил Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.
По данным «ДомКлик», средняя стоимость дачного дома в целом по России составляет 3,1 млн рублей. Ипотечные ставки находятся в районе 8%.
Больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года выдано в Московской области, на втором месте — Москва. Также в лидерах Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Первоначальный взнос по кредитам на загородную недвижимость в Сбербанке составляет 25%. Кредит можно оформить на срок до 30 лет. Минимальная сумма кредита начинается от 300 тысяч рублей, максимальная —60 млн рублей.
Условия по программам банка можно уточнить на сайте сервиса «ДомКлик».
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