Происшествия

В центре Волгограда провалился асфальт (ВИДЕО)

Происшествия 13.05.2021 09:11
0
13.05.2021 09:11




В районе дома №14 по ул. Пушкина в Центральном районе Волгограда около администрации Волгоградской области провалился асфальт на проезжей части. Как сообщили  ИА «Высота 102» очевидцы, длина  провала составила около двух метров и почти столько же -  в глубину. 

Заблокированными оказались автомобили, которые были припаркованы рядом с этим участком. Одна из очевидец сообщила, что проезжала мимо этого участка в 8-30 и она уже была проваленной. Женщина почувствовала, как асфальт под ее авто прогибается. На место происшествия приехала спецтехника и машины специализированных служб. Огромная дыра в асфальте привлекла внимание чиновников и депутатов, которые в это время направлялись на работу. Среди зевак оказались и председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин с заместителем спикера Тамарой Головачевой. На месте происшествия побывал и председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. Подробности уточняются. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
13.05.2021 12:57
Происшествия 13.05.2021 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 09:46
Происшествия 13.05.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 09:28
Происшествия 13.05.2021 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2021 16:31
Происшествия 12.05.2021 16:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.05.2021 11:30
Происшествия 12.05.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2021 12:38
Происшествия 11.05.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.05.2021 10:58
Происшествия 11.05.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.05.2021 13:17
Происшествия 10.05.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.05.2021 09:52
Происшествия 10.05.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.05.2021 22:20
Происшествия 09.05.2021 22:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.05.2021 19:20
Происшествия 09.05.2021 19:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2021 15:26
Происшествия 08.05.2021 15:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2021 15:08
Происшествия 08.05.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2021 10:46
Происшествия 08.05.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.05.2021 10:40
Происшествия 08.05.2021 10:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:23
«Ростелеком» назвал победителей ежегодной Национальной премии «Бизнес как искусство»Смотреть фотографии
12:57
Неблагодарный волгоградец выкрал щенков у заводчицыСмотреть фотографии
12:46
Асфальт в центре Волгограда обвалился из-за проржавевших балокСмотреть фотографии
12:38
В Роспотребнадзоре Волгоградской области предупредили о реакции на вакцину от коронавирусаСмотреть фотографии
12:09
Главные врачи волгоградских больниц раскрыли свои зарплатыСмотреть фотографии
11:48
Экс-мэра Волжского отправили на два года в колонию за смертельное ДТПСмотреть фотографии
11:19
Расследование дела о кровавой разборке 26-летней давности завершено в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Владимир Путин наградил волгоградских пожарных за тушение взорвавшейся заправкиСмотреть фотографии
10:33
Коммунальщики и дорожники выясняют причины провала асфальта в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:50
В селе Волгоградской области введен режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
09:46
Выгорел полностью: сельчанин едва не погиб при пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
Смертельный "паровозик": два человека погибли в массовом ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:11
В центре Волгограда провалился асфальт (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:08
Мэр Волгограда и депутат Госдумы провели «рокировку» на праймериз «Единой России»Смотреть фотографии
18:35
В Волгограде осужденный за взятку помощник прокурора обжалует суровый приговорСмотреть фотографии
16:31
В районной больнице Волгоградской области умерли два сотрудника за одну неделюСмотреть фотографии
16:17
"Разбор полетов": родители и организаторы питания обсудили итоги мониторингов в школьных столовыхСмотреть фотографии
15:44
Гостям Волгоградcкой области расскажут, что тут интересного кроме Мамаева курганаСмотреть фотографии
15:28
Главу сельского поселения в Волгоградской области за взятку отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области приятелю утонувшей в машине 17-летней девушки предъявили обвинениеСмотреть фотографии
13:59
Житель Волжского умер от коронавируса после медосмотраСмотреть фотографии
13:54
В микрорайоне Тулака в Волгограде на день отключат воду ради нового водопроводаСмотреть фотографии
13:40
Чиновники спасают крупное транспортное предприятие Волгоградской области от банкротстваСмотреть фотографии
12:42
Взаимодействие науки и производства: «ЕвроХим-ВолгаКалий» посетили ученые Горного институтаСмотреть фотографии
11:48
Участницу 160-миллионной аферы с фермерскими субсидиями взяли под стражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Под Волгоградом пьяный водитель устроил ДТП с перевертышемСмотреть фотографии
11:09
Раскрыто дерзкое ограбление ювелирного салона "Клеопатра" в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде временно сузили дорогу на ПрофсоюзнойСмотреть фотографии
09:59
Глава поселка под Волгоградом отдал родственнице муниципальное имущество без конкурсаСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский адвокат Алексей Ушаков: Новые способы защиты людей лишь отчасти повлияют на аферы с кредитамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 