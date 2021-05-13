В центре Волгограда провалился асфальт (ВИДЕО)











В районе дома №14 по ул. Пушкина в Центральном районе Волгограда около администрации Волгоградской области провалился асфальт на проезжей части. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, длина провала составила около двух метров и почти столько же - в глубину.





Заблокированными оказались автомобили, которые были припаркованы рядом с этим участком. Одна из очевидец сообщила, что проезжала мимо этого участка в 8-30 и она уже была проваленной. Женщина почувствовала, как асфальт под ее авто прогибается. На место происшествия приехала спецтехника и машины специализированных служб. Огромная дыра в асфальте привлекла внимание чиновников и депутатов, которые в это время направлялись на работу. Среди зевак оказались и председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин с заместителем спикера Тамарой Головачевой. На месте происшествия побывал и председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. Подробности уточняются.



