Расследования

Тело пропавшей 17-летней девушки нашли в реке в Волгоградской области

Расследования 09.05.2021 23:04
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09.05.2021 23:04


Сегодня рыбаки обнаружили в реке Хопёр тело 17-летней девушки, которая пропала 19 апреля текущего года в Урюпинском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, пропавшую девушку опознали по одежде и особым приметам. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Как ранее сообщала «Высота 102», 19 апреля в полицию обратилась мать девушки, сообщив, что ее дочь ушла гулять с парнем и не вернулась. Приятель девушки, который, по некоторым данным, работает в структуре УФСИН, сообщил, что они распивали спиртное и передвигались на его машине ВАЗ. Утром 18 апреля они припарковались на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю. Испугавшись ответственности, изначально он утверждал, что девушка угнала его машину и уехала в неизвестном ему направлении. Но потом он все рассказал. Машину подняли со дна реки, но тела девушки в ней не оказалось. Стёкла в автомобиле были разбиты. 

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