Женщина погибла в результате возгорания двух автомобилей в ДТП сегодня на трассе Элиста-Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по республике Калмыкия, авария произошла около 17:00 на 93 километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, грузовик «МАН» столкнулся с микроавтобусом «УАЗ». После чего обе машины загорелись. В результате происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля, а его пассажирка погибла. По словам очевидцев, женщина сгорела заживо. Сейчас ее личность устанавливается. На месте уже работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб. По словам очевидцев, авария произошла недалеко от границы с Волгоградской областью.

Фото и видео: Максим Туманов