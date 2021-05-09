Происшествия 09.05.2021 22:20
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09.05.2021 22:20
Женщина погибла в результате возгорания двух автомобилей в ДТП сегодня на трассе Элиста-Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по республике Калмыкия, авария произошла около 17:00 на 93 километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, грузовик «МАН» столкнулся с микроавтобусом «УАЗ». После чего обе машины загорелись. В результате происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля, а его пассажирка погибла. По словам очевидцев, женщина сгорела заживо. Сейчас ее личность устанавливается. На месте уже работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб. По словам очевидцев, авария произошла недалеко от границы с Волгоградской областью.
Фото и видео: Максим Туманов
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