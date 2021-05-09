Происшествия 09.05.2021 19:20
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09.05.2021 19:20
Один человек погиб и четверо пострадали в двойном ДТП в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, две роковые аварии произошли около 18:00 вблизи поселка Самофаловка.
По предварительным данным, вначале опрокинулся автомобиль «Daewoo», который двигался со стороны Москвы. Пострадали женщина-водитель и ребенок, который находился на пассажирском сиденье.
Очевидцы происшествия, которые проезжали мимо на грузовичке «Isuzu», остановились на обочине, чтобы оказать пострадавшим помощь. В это время в «Isuzu» врезалась «Приора», водитель которой не справился с управлением. В результате на месте ДТП погибла женщина-пассажир «Приоры». Еще одна женщина и 3-летний ребенок, которые находились в этой машине, получили травмы.
Подробности происшествия устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела МВД.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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