Общество

Небывалый ажиотаж: тысячи волгоградцев увидели «Свет Великой Победы»

Общество 09.05.2021 00:50
0
09.05.2021 00:50



Первый показ инсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде собрал тысячи жителей и гостей региона. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», Аллея пирамидальных тополей, площадь Стоявших насмерть, лестница Стен-руин и площадь Героев были полностью заполнены людьми вечером 8 мая.
Традиционная патриотическая акция, приуроченная к празднованию Дня Победы, вызвала огромный ажиотаж среди горожан в этом году. Напомним, в 2020 году из-за антиковидных ограничений жители Волгоградской области смогли увидеть «Свет Великой Победы» только в телетрансляции с эффектами дополненной реальности. Сегодня, в первый день показа, зрители инсталляции начали собираться задолго до начала — уже в 18.00 Мамаев курган стал заполняться посетителями. К 21.00, когда стартовал первый прогон мультимедийного шоу, на главной высоте России было не протолкнуться — люди заняли все возможные места вокруг Озера слез, лестницы и склоны.

Перед началом акции собравшиеся волгоградцы коротали время, распевая хором песни военных лет: «Катюша», «Темная ночь», «Нам нужна одна победа» и другие. Песни звучали в толпе и после первого прогона мультимедийного шоу — большинство зрителей остались на второй показ.
В этом году акцент в первой части инсталляции был сделан на великих российских полководцах, таких как князь Александр Невский и генерал-фельдмаршал Александр Суворов, на победах, одержанных русским народом над захватчиками. Вторая часть была неизменно посвящена Великой Отечественной войне и победе над фашизмом.
Жителей и гостей Волгоградской области приглашают увидеть «Свет Великой Победы» на протяжении еще двух дней: 9 мая в 21.45 и в 23.00, 10 мая в 21.00, 22.00 и 23.00. Завтра акция состоится сразу после концерта академического ансамбля песни и пляски Росгвардии «Бессмертные песни Великой страны», затем на Мамаевом кургане в 22.00 прогремит праздничный салют. Доступ на территорию мемориала 9 мая будет открыт для всех желающих, однако возможны временные ограничения на вход при большом скоплении людей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
08.05.2021 19:02
Общество 08.05.2021 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 14:59
Общество 08.05.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 13:22
Общество 08.05.2021 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.05.2021 13:00
Общество 08.05.2021 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 11:45
Общество 08.05.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 10:32
Общество 08.05.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 08:59
Общество 08.05.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 19:51
Общество 07.05.2021 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 18:15
Общество 07.05.2021 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 18:07
Общество 07.05.2021 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.05.2021 15:14
Общество 07.05.2021 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 14:07
Общество 07.05.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 13:39
Общество 07.05.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 13:18
Общество 07.05.2021 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 11:07
Общество 07.05.2021 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:50
Небывалый ажиотаж: тысячи волгоградцев увидели «Свет Великой Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:02
«С депрессией я разошелся»: волгоградец без руки создал ютуб-канал для «приспособы» инвалидов к активной жизниСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области около стадиона загорелась машина во время детского футбольного матча (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:08
На московской трассе иномарка разлетелась на части после удара об столб: один погибшийСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области продолжают хоронить умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
13:22
Налоговики высадили в Волгограде аллею в честь воинов-победителейСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде из-за работ на ЛОС сужено движение на рокадной дорогеСмотреть фотографии
12:10
Найти и обезвредить: в Волгограде пьяный пассажир устроил стрельбу в маршрутке и ранил студентаСмотреть фотографии
11:45
На ж/д вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоездСмотреть фотографии
10:46
В Волжском сбили 4-летнего малыша на самокатеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде иномарка влетела в дерево: водитель погибСмотреть фотографии
10:32
После Дня победы на Волгоградскую область обрушится ураганСмотреть фотографии
10:15
В Волжском полицейские вынесли мужчину из горящей квартирыСмотреть фотографии
09:50
Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"Смотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области за три месяца умерли более 10 тысяч человекСмотреть фотографии
22:03
Ушел в пике: волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» в жаркой битвеСмотреть фотографии
19:51
Волгоградская область примет международный фестиваль архитекторов «Эко-берег»Смотреть фотографии
18:38
«Рыбную полку» на Волжской ГЭС выдержат дольше запланированногоСмотреть фотографии
18:15
Губернатор Волгоградской области отчитался о своих доходах и недвижимостиСмотреть фотографии
18:07
#Говорят ветераны: «Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
16:45
Волгоградский «Ротор» наказали рублем за болельщиков-безмасочниковСмотреть фотографии
16:01
Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области зафиксирован антирекорд мая по числу смертей от COVID-19Смотреть фотографии
14:41
Смерть после ДТП: в Волгограде таксист вышел из машины и умер (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:07
Карпы, раки и черепахи поселились на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
Осторожно, ремонт: автомобилистов предупредили об опасных участках трасс в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:18
Чеканя шаг: в Волгограде подготовились к параду в честь 76-й годовщины Великой Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:40
«Золотой» бензин: в Волгограде подорожало топливо класса премиумСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 