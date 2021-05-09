Небывалый ажиотаж: тысячи волгоградцев увидели «Свет Великой Победы»

Общество 09.05.2021 00:50
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09.05.2021 00:50
Первый показ инсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде собрал тысячи жителей и гостей региона. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», Аллея пирамидальных тополей, площадь Стоявших насмерть, лестница Стен-руин и площадь Героев были полностью заполнены людьми вечером 8 мая.
Традиционная патриотическая акция, приуроченная к празднованию Дня Победы, вызвала огромный ажиотаж среди горожан в этом году. Напомним, в 2020 году из-за антиковидных ограничений жители Волгоградской области смогли увидеть «Свет Великой Победы» только в телетрансляции с эффектами дополненной реальности. Сегодня, в первый день показа, зрители инсталляции начали собираться задолго до начала — уже в 18.00 Мамаев курган стал заполняться посетителями. К 21.00, когда стартовал первый прогон мультимедийного шоу, на главной высоте России было не протолкнуться — люди заняли все возможные места вокруг Озера слез, лестницы и склоны.
Перед началом акции собравшиеся волгоградцы коротали время, распевая хором песни военных лет: «Катюша», «Темная ночь», «Нам нужна одна победа» и другие. Песни звучали в толпе и после первого прогона мультимедийного шоу — большинство зрителей остались на второй показ.
В этом году акцент в первой части инсталляции был сделан на великих российских полководцах, таких как князь Александр Невский и генерал-фельдмаршал Александр Суворов, на победах, одержанных русским народом над захватчиками. Вторая часть была неизменно посвящена Великой Отечественной войне и победе над фашизмом.
Жителей и гостей Волгоградской области приглашают увидеть «Свет Великой Победы» на протяжении еще двух дней: 9 мая в 21.45 и в 23.00, 10 мая в 21.00, 22.00 и 23.00. Завтра акция состоится сразу после концерта академического ансамбля песни и пляски Росгвардии «Бессмертные песни Великой страны», затем на Мамаевом кургане в 22.00 прогремит праздничный салют. Доступ на территорию мемориала 9 мая будет открыт для всех желающих, однако возможны временные ограничения на вход при большом скоплении людей.
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