



Новоаннинский районный суд обязал центральную районную больницу организовать доставку тел умерших на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, поводом для обращения прокуратуры района стала жалоба жительницы города Новоаннинский, у которой первого и четвертого октября прошлого года в районной больнице умерли двое пожилых родственников от коронавирусной инфекции. Врачи направили тела скончавшихся на патологоанатомическое вскрытие в инфекционный морг Волгограда. При этом родственникам пояснили, что они должны привезти трупы в областной центр за свой счет. К слову, расстояние от Новоаннинска до Волгограда - более 240 километров.

В суде отметили, что теперь районная больница должна будет доставлять тела умерших от ОРВИ, пневмоний, коронавирусной инфекции согласно приказу, изданному комитетом здравоохранения Волгоградской области в начале марта 2021 года.







