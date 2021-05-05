Общество

Места на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде отдали ветеранам и врачам

Общество 05.05.2021 18:39
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05.05.2021 18:39


Губернатор Волгоградской области поручил распределить сидячие места на концерте академического ансамбля песни и пляски Росгвардии «Бессмертные песни Великой страны» 9 мая на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», в импровизированную ложу на главной высоте России приглашены врачи, ветераны, обладатели государственных наград и высших званий.
Самой многочисленной категорией зрителей выступления ансамбля станут медики со всего региона: от водителей карет скорой помощи и медсестер до руководителей учреждений здравоохранения. Для них на концерте распределили 150 мест. Еще 10 мест отведено для членов областного Совета ветеранов, места будут предоставлены и другим ветеранам, которые захотят прийти. Еще 17 мест займут жители Волгоградской области, удостоенные различных государственных наград, 4 места – Герои Труда и Герои России.
Напомним, 9 мая в 20.00 на Мамаевом кургане состоится запись телевизионного культурно-патриотического проекта выступления Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ «Бессмертные песни Великой страны». После концерта начнется традиционная видеоинсталляция «Свет Великой Победы», которая завершится праздничным салютом в 22.00. Доступ на территорию мемориала будет открыт на протяжении всего дня, но в случае наплыва посетителей могут быть введены временные ограничения на вход во избежание столпотворения. Посмотреть концерт в максимально комфортных условиях все желающие смогут в прямой трансляции по телевидению.

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