В Волгоградской области пьяный мальчик на мопеде снес дорожный знак

Происшествия 05.05.2021 10:14
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05.05.2021 10:14
В Старополтавском районе Волгоградской области двое детей попали в больницу после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в час ночи 14-летний водитель, не имея прав, управляя в состоянии алкогольного опьянения незарегистрированным мопедом «Омакс», на автодороге «Гмелинка-Торгун» на 2 км. не справился с управлением. В результате мопед врезался в дорожный знак. Юноша и 11-летняя пассажирка мопеда с травмой головы доставлены в больницу. В отношении родителей несовершенного водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.
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