Федеральные новости

Президент России поручил в августе выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Федеральные новости 03.05.2021 16:03
0
03.05.2021 16:03


Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован в понедельник, 3 мая, на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — говорится в документе.
Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 сентября 2021 года.
21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Тогда глава государства уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.
По данным главы Минтруда Антона Котякова, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Ожидается, что для получения такой выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты, отмечал министр.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Федеральные новости
30.04.2021 22:13
Федеральные новости 30.04.2021 22:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.04.2021 16:12
Федеральные новости 27.04.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.04.2021 12:59
Федеральные новости 27.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.04.2021 13:47
Федеральные новости 23.04.2021 13:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.04.2021 13:02
Федеральные новости 21.04.2021 13:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.04.2021 17:19
Федеральные новости 20.04.2021 17:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2021 10:02
Федеральные новости 17.04.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.04.2021 12:49
Федеральные новости 16.04.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.04.2021 11:02
Федеральные новости 11.04.2021 11:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2021 14:12
Федеральные новости 10.04.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.04.2021 17:59
Федеральные новости 07.04.2021 17:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.04.2021 14:43
Федеральные новости 03.04.2021 14:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.04.2021 15:12
Федеральные новости 02.04.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
22.03.2021 18:21
Федеральные новости 22.03.2021 18:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2021 11:00
Федеральные новости 19.03.2021 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:33
Водителя BMW наказали за крутые виражи у памятника в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
После огласки жуткой истории с пропажей в Волгограде больного COVID-19 пенсионера возбуждено делоСмотреть фотографии
16:03
Президент России поручил в августе выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьникаСмотреть фотографии
14:09
Съемку из космоса заказали для Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
Дожди и грозы надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде умер собкор ТАСС Игорь КаленичСмотреть фотографии
10:30
Пассажирка «скорой» пострадала в аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
День похорон: в Волгограде прощаются с погибшими в ДТП девочками-баскетболистками (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:55
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:20
Волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня из ИерусалимаСмотреть фотографии
18:44
Первую репетицию парада в Волгограде отменили из-за траураСмотреть фотографии
17:33
Суд в Ставрополе арестовал водителя легковушки после страшного ДТП с погибшими детьми из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области вспахали поле с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:30
Двое осужденных за педофилию и кражи совершили побег в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области от COVID-19 скончалась 27-летняя девушкаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградские пожарные спасли четырех детей из горящего домаСмотреть фотографии
13:28
Волгоградские единороссы проверят причастность члена партии к издевательствам над собакойСмотреть фотографии
13:25
Яванскую макаку нашли волгоградские полицейские в автобусе из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Пострадавших в ДТП на Ставрополье волгоградцев эвакуировали в МосквуСмотреть фотографии
11:40
Работа, дача и Таиланд: волгоградцы рассказали о планах на майские и летние каникулыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Власти Волгоградской области взяли на себя организацию похорон погибших в страшном ДТП спортсменокСмотреть фотографии
10:15
Болельщик волгоградского «Ротора» устроил потасовку с контролером из-за маскиСмотреть фотографии
10:07
Волжанин едва не погиб при пожаре в собственной квартиреСмотреть фотографии
01:19
Православные христиане Волгоградской области встречают ПасхуСмотреть фотографии
22:42
Волгоградская полиция проверяет публикацию интернет-тролля, оскорбившего жертв ДТП в СтавропольеСмотреть фотографии
20:52
Волгоградский историк Ольга Рвачева: Первомай – пережиток прошлого или замена пустоты?Смотреть фотографии
20:40
Семерых пострадавших в страшном ДТП в Ставропольском крае волгоградцев перевезут в московские клиникиСмотреть фотографии
18:57
Митрополит Волгоградский и Камышинский поздравил верующих с наступающей ПасхойСмотреть фотографии
17:19
Нарушитель границы в Волгоградской области попался служебной собакеСмотреть фотографии
16:59
Делу — время, пробке — час: волгоградцы взмолились о новой дороге через поймуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 