Президент России поручил в августе выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника

Федеральные новости 03.05.2021 16:03
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03.05.2021 16:03
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован в понедельник, 3 мая, на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — говорится в документе.
Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 сентября 2021 года.
21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Тогда глава государства уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.
По данным главы Минтруда Антона Котякова, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Ожидается, что для получения такой выплаты нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты, отмечал министр.
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