Происшествия

Двое осужденных за педофилию и кражи совершили побег в Волгоградской области

Происшествия 02.05.2021 15:30
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02.05.2021 15:30


Сотрудники УФСИН и полиции разыскивают двоих осужденных колонии-поселения, которые совершили побег. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, отсутствие осужденного 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице №1 города Волгограда, было выявлено сотрудником колонии-поселения №3 еще 30 апреля.
Поясняется, что в соответствии со ст. 129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. То есть во время проверки его не обнаружили на месте и объявили в розыск. По данным информагентства, мужчина был осужден на два года колонии-поселения за педофилию. Приговор ему вынесли в Симферополе в прошлом году.
Второй осужденный за кражу также находился под надзором. Известно, что он покинул в неизвестном направлении территории производственного объекта, где находился.
Беглецов разыскивают.

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