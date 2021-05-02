



Сотрудники УФСИН и полиции разыскивают двоих осужденных колонии-поселения, которые совершили побег. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, отсутствие осужденного 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице №1 города Волгограда, было выявлено сотрудником колонии-поселения №3 еще 30 апреля.

Поясняется, что в соответствии со ст. 129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. То есть во время проверки его не обнаружили на месте и объявили в розыск. По данным информагентства, мужчина был осужден на два года колонии-поселения за педофилию. Приговор ему вынесли в Симферополе в прошлом году.

Второй осужденный за кражу также находился под надзором. Известно, что он покинул в неизвестном направлении территории производственного объекта, где находился.

Беглецов разыскивают.



