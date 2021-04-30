Сбер снижает тарифы для корпоративных клиентов

Экономика 30.04.2021 14:14 Новости компаний
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30.04.2021 14:14 Новости компаний
Сбер предлагает улучшенные тарифы для корпоративных клиентов по наиболее востребованным услугам в рамках рассчётно-кассового обслуживания. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, снижены тарифы на услуги перевода средств на счета физических лиц и комиссия за снятие наличных по бизнес-карте, также в два раза увеличена сумма бесплатных переводов.
Теперь комиссия за перевод средств со счёта юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) на счет физлица на суммы свыше 5 млн рублей в месяц составит 4%.
Сумма бесплатных переводов со счета ИП на счета физлица повышается в два раза: со 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей в месяц.
Комиссия при выдаче наличных со счёта по бизнес-карте на суммы свыше 1,5 млн рублей в месяц снижается до 4%.
Новые тарифы начнут действовать для корпоративных клиентов автоматически со 2 мая.
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