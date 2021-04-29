Расследования

К поискам пропавшей девушки из Урюпинска Волгоградской области подключились добровольцы

Расследования 29.04.2021 10:36
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29.04.2021 10:36


В Урюпинске собирают добровольцев для поиска пропавшей Алины Шпак. Как сообщает ИА «Высота 102», клич брошен в социальных сетях. Волонтеры собираются обследовать берег Хопра от Урюпинска до хутора Петровский. 
Напомним, 19 апреля 2021 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением об  исчезновении несовершеннолетней дочери, которая в выходные отправилась гулять со своим знакомым,   и пропала. Приятель разыскиваемой, который, по некоторым данным, работает в структуре УФСИН,  сообщил следователям, что вечером 17 апреля 2021 года они вдвоём распивали спиртные напитки, передвигаясь на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ. Рано утром 18 апреля молодые люди припарковали транспортное средство на склоне берега реки Хопёр в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно. Спастись удалось только водителю. При этом  изначально мужчина отрицал свою причастность к  исчезновению несовершеннолетней подруги, объясняя это страхом ответственности. Так, первоначально он заявил, что девушка угнала у него автомобиль и уехала в неизвестном направлении.  
Затонувшую машину удалось вытащить, однако тела девушки в салоне не нашли. В машине оказались разбитыми стекла. 

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