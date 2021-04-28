Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обреза





Мужчину, стрелявшего из обреза в толпу людей, заключили под стражу до ожидания суда в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердили и передали в Серафимовичский районный суд. По информации следствия, в ночь с 6 на 7 февраля текущего года 40-летний ранее судимый мужчина отдыхал в одном из кафе в городе Серафимович, когда стал свидетелем ссоры посетителей. После инцидента фигурант дела вышел на улицу и один раз выстрелил из обреза одноствольного огнестрельного ружья в толпу людей. Известно, что одному человеку пуля попала в ноги, а второму дробь рикошетом ударила в грудь. Обвиняемый скрылся с места преступления, а оружие спрятал в лесу. Сам же мужчина решил «залечь на дно» на чердаке своего дома, где его и обнаружила полиция. Свою вину он признал частично, апеллируя тем, что был пьян. Фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ч.1 ст.222 УК РФ (приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Суда житель города Серафимовича будет ожидать, находясь под стражей.



