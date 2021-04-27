Расследования 27.04.2021 14:15
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27.04.2021 14:15
Свыше 50 миллионов рублей должен вернуть в бюджет бывший директор "Волгоградской промышленный компании" Владимир Карпович. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынес Красноармейский районный суд Волгограда по иску прокурора. Ранее суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, приговор вступил в законную силу.
В судебном заседании установлено, что с 2013 по 2015 годы Карпович уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль в сумме более 50 миллионов рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений об оказании его фирме услуг по предоставлению персонала для технических работ тремя организациями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. За содеянное он приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако в добровольном порядке причиненный преступлением ущерб коммерсант не возместил. Надзорное ведомство предъявило в суд исковое заявление о взыскании с Карповича в пользу государства ущерба, причиненного преступлением.
Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
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