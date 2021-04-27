Федеральные новости

В Минпросвещения России нашли плохой учебник про Сталинградскую битву

Федеральные новости 27.04.2021 12:59
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27.04.2021 12:59


Содержание одного из учебников истории для 11-ого класса «крайне слабо отражает события Сталинградской битвы». Как сообщили ИА «Высота 102» в Минпросвещения России, такой вывод сделали эксперты после проверки учебной литературы, используемой в образовательном процессе. 
Прежде всего внимание экспертов министерства было уделено предмету «История», включая вопросы, содержащие информацию о Великой Отечественной войне. Эта тема поднималась Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в последнем Послании Федеральному Собранию, пояснили в министерстве. Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства.
Вместе с тем критику вызвало пособие «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О.В. Волобуева. Выяснилось, что по данному изданию от 2013 года до сих пор учат в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы.
Депутатами Государственной Думы при поддержке Минпросвещения России уже подготовлен пакет нормативных поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников, поясняется в сообщении федерального ведомства. 
Напомним, 21 апреля в своем послании глава государства выразил удивление тем, что пишут в некоторых школьных учебниках. «Кто пишет, кто пропускает такие пособия? Просто удивительно! Всё, что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать», - заявил Путин.
Фото сайта Министерства просвещения РФ.

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