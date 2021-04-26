Двойную заявку на праймериз «ЕР» подала депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева





Сегодня в волгоградский оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» документы сдала депутат Госдумы Ирина Гусева. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении партии власти, народная избранница намерена участвовать в предварительном голосовании и по списку партии, и по Волжскому одномандатному кругу, который она представляет сейчас в парламенте страны.

Напомним, Волжский избирательный округ выбрал также Олег Савченко – крупный промышленник и депутат Волгоградской областной думы. В политических кругах стали ходить слухи, что именно он может стать кандидатом «Единой России» по этой территории.

На один и тот же стул пытаются сесть двое других других депутатов. По Михайловскому округу будут участвовать в праймериз госдумовцы Владимир Плотников и Александр Носов. Последний также зарегистрировался в оргкомитете еще и по списку партии.

Подача документов на участие в праймериз «ЕР» должна завершиться 29 апреля. Однако не исключено, что руководство политической силы может принять решение о продлении приемной кампании. Ожидается, что в ближайшие дни заявления направят депутат облдумы, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин, депутаты Волгоградской гордумы Татьяна Минина (директора ДЮЦа Волгограда) и Олег Ярыгин (главный врач клинической станции скорой медицинской помощи). Всего на сегодняшний день о желании побороться за статус кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» официально заявили 126 человек. Само предварительное голосование пройдет в конце мая. Выборы в нижнюю палату Федерального собрания состоятся 19 сентября.

Фото: сайт Государственной думы РФ.