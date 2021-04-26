Экономика

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров и рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2020 года

Экономика 26.04.2021 10:32 Новости компаний
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26.04.2021 10:32 Новости компаний


Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве 4 июня 2021 года годового Общего собрания акционеров. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в связи с сохраняющимися ограничениями на проведение массовых мероприятий было решено провести собрание в форме заочного голосования. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 11 мая 2021 года. Акционеры могут голосовать в электронном виде в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и на сайте ВТБ Регистратора с 12 мая по 4 июня включительно. Материалы по вопросам повестки дня собрания будут размещены в специальном разделе на сайте ВТБ, а также станут доступны в Центрах по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 5 мая.
Наблюдательный совет также принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям банка ВТБ в размере 35,65 млрд рублей. Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции – 18,15 млрд руб., привилегированные акции 1-ого типа – 7,18 млрд руб., привилегированные акции 2-ого типа – 10,32 млрд руб. Это обеспечит дивидендную доходность, рассчитанную исходя из средней рыночной стоимости обыкновенных акций в 2020 году и номинальной стоимости привилегированных акций, в размере 3,74% по обыкновенным акциям, а по привилегированным акциям – на уровне 3,36%. Дивидендные выплаты по обыкновенным акциям будут соответствовать выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, а дивидендные выплаты по привилегированным акциям будут соответствовать выплате дивидендов в размере 45% от чистой прибыли по МСФО.
В случае одобрения Общим собранием акционеров дивиденд на одну обыкновенную акцию составит округлённо 0,0014 руб., привилегированную акцию 1-ого типа – 0,000336 руб., на одну привилегированную акцию 2-ого типа - 0,00336 руб. По сравнению с предыдущим годом размер дивидендов по обыкновенным акциям вырастет на 81%. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 22 июня 2021 года.
Выплата указанных выше дивидендов после одобрения Общим собранием акционеров будет осуществляться в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.  
Член правления Дмитрий Пьянов отметил: «Политика ВТБ состоит в обеспечении дивидендов по обыкновенным акциям, соответствующим выплате 50% чистой прибыли по МСФО. Такой уровень дивидендов предлагается к утверждению за прошлый год, и мы подтверждаем, что в дальнейшем планируем придерживаться такого подхода. Мы уверены, что нормализация прибыльности в текущем году, когда мы ожидаем заработать чистую прибыль в размере более 250 млрд рублей, и рост прибыльности в дальнейшем обеспечит очень привлекательный уровень дивидендной доходности акций ВТБ".     

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