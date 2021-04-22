Расследования

Гость Волгограда выпал с 20-го этажа

Расследования 22.04.2021 12:09
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22.04.2021 12:09


Следователи проводят проверку по факту гибели молодого мужчины на проспекте Жукова в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, в настоящее время устанавливается картина произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Накануне с 20-го этажа многоквартирного дома №5 по проспекту Жукова упал человек. При падении у мужчины оторвало ногу.  При себе у погибшего были документы и мобильный телефон, по которым установили личность мужчины 1991 года рождения. Известно, что паспорт он получил в Волгограде, а прописан в Белгородской области.

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