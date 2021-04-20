Расследования

Вину признал: суд над убийцей иностранного студента-медика начался в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 20.04.2021 11:12
0
20.04.2021 11:12




Сегодня в Волгоградском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве иностранного студента медицинской академии, совершенном летом прошлого года. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская. 
Перед судом предстал житель Волгограда Виталий Васильев, который сегодня признал вину в убийстве, но пояснения по факту случившегося дать отказался. На первом заседании представитель гособвинения озвучил обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 27 апреля.
Васильев, напомним, обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти; незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ. Это уголовное дело насчитывает 12 томов.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.
По информации старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталии Рудник, это особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто за неделю. Расследование велось круглосуточно, а результаты следственных и оперативных мероприятий ежедневно заслушивались на межведомственных совещаниях. Этим делом занималась следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Существенную помощь оказали специально прибывшие в Волгоградскую область следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России. Злоумышленник был задержан 21 июня 2020 года в городе Смоленске – в этот момент на автомобиле такси он пытался покинуть территорию России.
В ходе расследования также удалось установить, что Васильев приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. После совершения убийства студента, злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и взрывчатые вещества и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.
Брат фигуранта уголовного дела, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Расследования
20.04.2021 14:10
Расследования 20.04.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 13:17
Расследования 20.04.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 09:49
Расследования 20.04.2021 09:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2021 16:16
Расследования 19.04.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2021 14:50
Расследования 19.04.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.04.2021 12:42
Расследования 19.04.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 19:57
Расследования 16.04.2021 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 16:29
Расследования 16.04.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 14:05
Расследования 16.04.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 11:46
Расследования 16.04.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 11:44
Расследования 16.04.2021 11:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 10:10
Расследования 16.04.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2021 09:35
Расследования 16.04.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2021 14:11
Расследования 15.04.2021 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2021 09:47
Расследования 15.04.2021 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:35
Банк «Открытие» дарит дополнительный кэшбэк за любовь к природеСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 сутокСмотреть фотографии
15:19
Волгоградские концессии объявили второй за месяц технический дефолтСмотреть фотографии
14:10
Насильнику-педофилу из Волгограда почти в два раза увеличили срок в тюрьмеСмотреть фотографии
13:56
Неделю лечилась на дому: пожилая жительница Волгоградской области не справилась с ковидомСмотреть фотографии
13:37
Более 700 программистов приняли участие в турнире банка «Открытие»Смотреть фотографии
13:27
Волгоградскую область «завалили» антиковидной вакцинойСмотреть фотографии
13:17
Троих волгоградцев осудят за "обнуление" чужого счета на скейт-площадкеСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде приостановили ремонт моста через ВДСК из-за плохой погодыСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде следователи накрыли нелегальные игровые терминалы в продуктовых магазинахСмотреть фотографии
11:35
В Волжском супруги вынесли из магазина в детской коляске миксер, блендер и мясорубку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:12
Вину признал: суд над убийцей иностранного студента-медика начался в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Машина спасателей стала участницей тройного ДТП под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:43
К удару стихии готовы: шторм в Волгограде скоро начнетсяСмотреть фотографии
10:33
Колонию оштрафовали на 6 млн рублей за картельный сговор при строительстве детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде 73-летняя пенсионерка выпала из автобусаСмотреть фотографии
09:49
Трагедия на берегу: в утонувшей машине сотрудника волгоградского УФСИН погибла девушкаСмотреть фотографии
08:53
В фонде капремонта Волгоградской области проведут ревизиюСмотреть фотографии
19:46
«Автомобиль - это ноги моего сына»: в Волгограде приставы пытаются забрать машину у семьи с ребенком-инвалидомСмотреть фотографии
18:12
Из Волгоградской областной думы изгонят вредный воздухСмотреть фотографии
17:25
Еще двое депутатов Волгоградской облдумы выдвинулись на праймеризСмотреть фотографии
16:46
Спасайся кто может: на Волгоградскую область надвигается шторм с ливнямиСмотреть фотографии
16:16
Суд оправдал жительницу Волгоградской области за продажу пива мальчику с бородойСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде подсудимый под видом следователя пытался давить на свидетелейСмотреть фотографии
14:22
Назначен новый гендиректор фонда капремонта Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:19
Суточные показатели смертности в Волгоградской области удивляют стабильностьюСмотреть фотографии
13:26
ŠKODA AUTO Россия расширяет линейку двигателей для новой OCTAVIAСмотреть фотографии
13:18
В Кировском районе Волгограда достроят новый паркСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде за онлайн-лечение «экстрасенсы» выудили у пенсионерки 4 млн рублейСмотреть фотографии
12:42
Глава волгоградской стройфирмы задолжал миллион работнику из СевастополяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 