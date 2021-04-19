В Волгограде за онлайн-лечение «экстрасенсы» выудили у пенсионерки 4 млн рублей

Происшествия 19.04.2021 12:46
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19.04.2021 12:46
73-летняя пенсионерка перечислила экстрасенсам-мошенникам более 4 млн рублей за дистанционное лечение. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, жительница Тракторозаводского района обратилась в полицию и сообщила о хищении крупной суммы. Известно, что пенсионерка воспользовалась медицинскими услугами под руководством экстрасенса из телевизора. Спустя время ей перезвонили с предложением продлить онлайн-лечение за дополнительную плату. Таким образом, на разные счета жительница Волгограда перевела кругленькую сумму.
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